Баттон: Сегодня в Williams впервые увидели FW47 в сборе

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон присутствовал на презентации FW47 в роли посла Williams и рассказал о первых кругах новой машины, которые проехал Карлос Сайнс…

Дженсон Баттон: «Сегодня FW47 впервые собрана полностью. Инженеры и механики всю зиму работали над узлами и деталями, а сегодня собрали всё вместе, так что это особенный день. Мы впервые увидели эту машину как единое целое.

Выглядит красиво, это действительно так. Как вы знаете, в 2025-м нет никаких серьезных изменений в регламенте, но похоже, что в конструкции FW47 многое изменилось, и это здорово.

Команда работала над повышением эффективности машины в медленных поворотах, увеличением прижимной силы, большей стабильностью на входе в поворот – это позволяет гонщикам чувствовать себя уверенно».

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