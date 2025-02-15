АПЛ. Брайтон – Челси 3:0. Ультимативное уничтожение лондонцев от Фабиана Хюрцелера

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Кубок Англии, дубль два. Вот как можно охарактеризовать этот матч. Неделю назад эти команды на этом же стадионе играли в Кубке Англии, а теперь сошлись и в АПЛ, вот только складывается стойкое впечатление, что мы просто продолжили смотреть тот же матч. Никаких выводов от Энцо Марески, практически тот же стартовый состав, да и Хюрцелер не собирался что-то менять, да и зачем, если все и так работает.

Прессинг "Челси" в первом тайме скорее был направлен на то, чтобы не позволить сопернику провести острую атаку, а не на то, чтобы отобрать мяч и провести собственную. В этом ключевая разница "Челси" нынешнего и "Челси" двухмесячной давности, когда все начинали смотреть на этот коллектив как на претендентов на чемпионство. Время изменилось, несколько травм и спад формы, теперь это даже не команда, а скорее мальчики для битья.

После слабой попытки Коула Палмера пробить по воротам, "Брайтон" ответил едва ли не первым шикарным моментом, это было просто проявление индивидуальной гениальности Каору Митомы. Передача из глубины от Вербрюггена, просто волшебный прием от Митомы, который был в борьбе с Чалобой. Японец сместился ближе к центру и пробил в дальний угол ворот. Йоргенсен потянуть не смог и это 1:0. Снова забивает Каору в ворота "Челси". Это едва ли не любимый его соперник.

Кроме гола, Митома просто неоднократно терроризировал фланг Гюсто и центр поля во главе с Кайседо, не могли справиться с ним футболисты "Челси". И все это на фоне того, что они практически ничего не создавали. Хотя был гол Энцо Фернандеса головой после подачи с правого фланга, но перед ударом от толкнул Уэлтмана, поэтому зафиксировали фол. Еще разве что можно вспомнить удар от Гюсто с дальней висдтани и это все.

Не то, чтобы "Брайтон" был каким-то невероятным, но когда ты играешь против "Челси", то и не должен показывать чего-то гениального, достаточно просто четко выполнять свою работу и быть хорошим в реализации. Здесь точно не надо показывать чудес. Очередная атака в конце тайма прошла через левый фланг, где Гюсто не остановил Рюттера, он прострелил и после того, как мяч от Йоргенсена отскочил к Уэлбеку, тот сбросил на Минте, который красиво убрал голкипера "Челси" и Кукурелью и пробил по воротам точно. Очередной красивый и заслуженный гол от "чаек", они были лучше, это они и показали в счете на табло.

Болельщикам "Челси" оставалось надеяться на второй тайм. Но и там ничего не изменилось. Команда Марески продолжала не понимать, как вообще играть в футбол, а соперник наказывал за любые ошибки. Минте и Уэлбек классно разыграли комбинацию на фланге, первый обыграл Кукурелью и пробил в ближний угол ворот Йоргенсена, голкипер снова лишь разводил руками. Это просто ультимативное и безальтернативное уничтожение лондонской команды. Браво, "Брайтон" и браво, Фабиан Хюрцелер.

Если болельщики "Челси" надеялись на хоть какое-то проявление гордости от футболистов и гол престижа, не говоря о полноценном камбэке, то зря. Ребята Марески прямо сейчас не способны ни на что, это абсолютно катастрофическое выступление от команды, которую трудно назвать командой, просто сбор исполнителей. Задача тренера как можно скорее снова сделать из этого набора команду, потому что сейчас это может лишь вызвать слезы. Они уступают "Брайтону" второй раз подряд и теперь "Манчестер Сити" или "Ньюкасл", которые играют завтра между собой, а также "Борнмут" имеют шанс их обойти. Такому "Челси" точно не место в топ-4.

АПЛ, 25-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Брайтон" — "Челси" 3:0

Голы: Митома (27), Минте (38, 63)

"Брайтон": Вербрюгген — Уэлтман, ван Хеке, Уэбстер, Лампти — Хиншелвуд (Гомес, 74), Балеба (О'Райли, 84) — Минте (Адингра, 89), Рюттер (Педро, 74), Митома — Уэлбек (Аяри, 84)

"Челси": Йоргенсен — Гюсто (Джеймс, 65), Чалоба, Колвилл, Кукурелья — Кайседо (Дьюсбери-Холл, 65), Фернандес — Мадуэке (Санчо, 21), Палмер, Нету (Джордж, 65) — Нкунку

Предупреждения: Минте (81) — Кайседо (42), Фернандес (64)

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