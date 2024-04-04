Без снятия очков: АПЛ планирует изменить правила финансового фэйр-плей

Клубы Английской Премьер-лиги рассматривают возможность изменения системы наказаний за нарушение финансового фейр-плей.

Об этом сообщает Daily Mail.

Вместо снятия очков появится «налог на роскошь». Причиной потенциальных изменений является опасение команд, что звездные футболисты покинут лигу из-за ограничений в зарплате, и что чемпионат Англии перестанет быть самой прибыльной лигой. Отмечается, что за потенциальные изменения готовы проголосовать 17 клубов. Для принятия решения достаточно 14 голосов. Заседание с рассмотрением этого вопроса состоится в конце текущего сезона.

Налог на роскошь» — это штрафы, которые будут платить клубы, которые тратят слишком много средств. Накопленные деньги будут распределяться между командами, не нарушающими финансовый фейр-плей.

Напомним, недавно сообщалось, что Лестер может получить наказание из-за чрезмерной убыточности в сезоне-2022/23.

Челси и Манчестер Сити может угрожать вылет или снятие 30 очков за нарушение финансового фэйр-плей

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