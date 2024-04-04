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Футбол

Голкипер Манчестер Сити не отбрасывает мысль о том, что может покинуть клуб

Игрок рассказал о своем будущем

Голкипер Манчестер Сити не отбрасывает мысль о том, что может покинуть клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Голкипер "Манчестер Сити" Штефан Ортега не отбрасывает мысль о том, чтобы покинуть клуб, если в другой команде он будет основным голкипером.

    "Это решение принял не я один, а женой, которая ждет второго ребенка. Мне уже не 20 лет, поэтому выбирать надо с умом".

    Ортега в нынешнем сезоне Премьер-Лиги провел 5 поединков, в которых пропустил 4 мяча; 2 матча отыграл на ноль.

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