Ферстаппен: Я не собираюсь уходить из Red Bull

Перед началом уик-энда в Сузуке Макс Ферстаппен опроверг слухи об уходе из Red Bull…

Вопрос: В этом году в Honda отмечают 60 лет выступлений в Формуле 1. Какие моменты взаимодействия с ними вы считаете лучшими?

Макс Ферстаппен: Главное – победы в гонках и чемпионские титулы, но мне нравится повседневная работа с ними. Мы многого добились и ещё добьёмся. Я люблю бывать в Японии, здесь всегда очень здорово, нас очень тепло принимают.

Вопрос: Второй раз подряд вы приезжаете в Японию после сложного уик-энда. Сингапур в прошлом году, Мельбурн на прошлой неделе. Насколько уверенно вы подходите к этому уик-энду?

Макс Ферстаппен: Каждый сезон отличается. Да, в прошлом году у нас был сложный уик-энд в Сингапуре, но в Мельбурне мы были быстры, там я не смог финишировать из-за поломки. Обычно нашей машине нравятся скоростные повороты, надеюсь, в этот уик-энд мы снова это продемонстрируем.

Вопрос: Как вы оцениваете работу Эдриана Ньюи над машиной этого года?

Макс Ферстаппен: Конечно, присутствие в команде такого человека, как Эдриан – это огромный стимул для всех. Но с машиной работал большой коллектив, вся команда. Учитывались идеи каждого сотрудника, в результате мы получили машину, которая у нас есть сейчас.

Честно говоря, я предпочитаю машины прошлых лет, они немного легче, немного проворнее. Но все должны соблюдать действующий регламент, а он таков.

Вопрос: Макс, в прошлом году вы сожалели о расставании с Honda в 2026-м. Чем они отличаются от предыдущих поставщиков двигателей, которые вы использовали?

Макс Ферстаппен: Честно говоря, наши отношения всегда были очень хорошими. Некоторые моменты я никогда не забуду. Первый подиум, когда я увидел счастье на лицах всех наших сотрудников. Первая победа. Мне очень нравятся эти люди, их подход к делу. Было очень, очень приятно работать с ними. Конечно, в какой-то момент наши отношения закончатся, но я всегда буду большим поклонником Honda. Каждый производитель по-своему хорош, но у меня большая часть воспоминаний связана с Honda.

Вопрос: Десять лет назад Жюль Бьянки попал в трагическую аварию в Сузуке. Что вы помните о том дне, какое наследие Жюль оставил в Формуле 1?

Макс Ферстаппен: Такие дни всегда очень сложно вспоминать. Лично я не очень хорошо знал Жюля, но у нас есть общие друзья, которые его знали. Он был невероятно талантлив и добился бы больших успехов в Формуле 1. Все были в этом уверены.

Это был очень плохой день для всех, для спорта. Но мы узнали много нового о безопасности и сделали выводы. К сожалению, такова жизнь. Его всегда будут помнить. Есть вещи, названные его именем, благотворительные организации, гонки на картинге, которые до сих пор организует его отец. Жюль определённого этого заслуживает.

Вопрос: Сузуку часто называют трассой для гонщиков. Расскажите, почему вам нравится здесь выступать. Какие участки нравятся вам больше всего?

Макс Ферстаппен: Да, это одна из моих любимых трасс. Она может вас напугать, если вы оказываетесь здесь впервые. Так произошло и со мной. Если машина настроена правильно, гоняться здесь весело, но если она недостаточно хорошо сбалансирована на первом секторе, пилотировать становится очень сложно.

Когда машина стабильна, вы можете по-настоящему атаковать на первом секторе, где можно отыграть много времени. Я считаю лучшим этот участок трассы. Но если вы допустите небольшую ошибку, особенно под дождём, можете вылететь в траву или гравий. Это добавляет интереса, сложности по сравнению с другими трассами, где можно широко выехать на асфальт и вернуться на траекторию. В Сузуке нужна постоянная концентрация, если вы перестараетесь с атакой, то окажетесь в стене. Для меня это особенный этап.

Вопрос: Фернандо Алонсо считает, что вероятность того, что вы покинете Red Bull в следующем году, равна нулю. Так ли это, и если нет, то какие факторы определят ваше будущее в 2025 году?

Макс Ферстаппен: Все зависит от того, захочу ли я также сесть за руль в следующем году. Я не собираюсь уходить из Red Bull. С моей стороны нет никаких проблем, я рад выступать в этой команде. И, да, мы хотим, чтобы так было и дальше.

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