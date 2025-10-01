Пермейн: Юки Цунода – отличный гонщик

Руководитель Racing Bulls Алан Пермейн признался, что при первом знакомстве был впечатлён потенциалом и скоростью Юки Цуноды, которые по его мнению соответствует уровню лучших…

Алан Пермейн: «Я совсем не знал Юки до того, как пришёл в команду в 24-м, и он сразу произвёл на меня впечатление своей скоростью, умением контролировать работу шин, умением максимально использовать их потенциал в квалификации. Это было первое, что меня удивило. И его подход к работе, действия в машине и вне её, обратная связь – всё это действительно соответствует уровню лучших.

Юки – отличный гонщик. Честно говоря, это было немного… скажем так, неожиданностью, приятным сюрпризом, когда я начал с ним работать».

