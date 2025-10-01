Владимир КЛИЧКО: «Знаете, почему не состоялся мой реванш с Джошуа?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Бывший чемпион мира Владимир Кличко объяснил, почему не провел реванш против Энтони Джошуа.

«Да, в контракте был пункт о реванше. Знаете, почему он не состоялся? Тогда мне пришлось принимать много решений, и я не могу рассказать обо всем, что происходило за кулисами. Но на тот момент это был правильный выбор – понять это можно только со временем. Когда закрываются одни двери, открываются другие. Это имело большое значение не только для моей карьеры, но и для жизни в целом», – сказал Владимир.

Последний бой Кличко провел в 2017 году, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Ранее Леннокс Льюис назвал выступление против Кличко лучшим в карьере Джошуа.

sport.ua