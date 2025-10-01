Украинцы на турнирах ITF 1 октября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию расписание матчей с участием украинских теннисистов
($40,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
($60,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
18:00 | Дарья Снигур (Украина, 2) – Джина Фейстель (Польша, Q)
($30,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
10:00 | Вадим Урсу (Украина, 4) – Кристофер Папа (США, Q)
13:00 | Юрий Джавакян (Украина, 7) – Даниил Богатов (-, Q)
13:00 | Вадим Коновчук (Украина, Q) – Фабрицио Андалоро (Италия, 2)
($30,000; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
14:30 | Вероника Подрез (Украина) – Мари Маттель (Франция, Q)
Основная сетка. 1 круг
17:00 | Дарья Есипчук/Астрид Сиротте (Украина/Франция) – Манон Леонард/Марго Руврой (Франция, 4)
($30,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
12:30 | Мария Дробышева (Украина, Q) – Мари Меттро (Швейцария, 5)
14:00 | Алиса Барановская (Украина) – Ана Конюх (Хорватия, 4)
14:00 | Полина Скляр (Украина) – Тея Никчевич (Черногория, Q)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
Елизавета Труш (Украина, Q) – Лидия Енчева (Болгария, 2)
Анастасия Запаринюк (Украина) – Анна Лена Эбстер (Австрия)