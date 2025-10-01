Галатасарай потроллил Ливерпуль, используя слова главной песни мерсисайдцев

На официальной странице турецкого клуба в соцсети Х появилась запись: “Вашим единственным чудом в Стамбуле по-прежнему остается 2005 год”. Это отсылка к победе мерсисайдцев над “Миланом” в финале Лиги чемпионов после счета 0:3 в первом тайме.

В англоязычном профиле “жёлто-красных” было опубликовано такое сообщение: “Ты никогда не будешь идти один, но иногда ты уходишь без очков”.

Соперники провели в Стамбуле 3 очных встречи. Хозяева одержали две виктории (1:0 и 3:2, 2006/07), а также расписали ничью в сезоне 2001/02 (1:1).

www.ua-football.com