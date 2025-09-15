Аталанта отказалась продавать своего талантливого защитника в Ньюкасл этим летом

Этим летом "Аталанта" отказалась продавать своего талантливого защитника в "Ньюкасл".

Как сообщил журналист Николо Скира, во время летнего трансферного окна бергамаски получили предложение от английского клуба насчет 21-летнего центрального защитника Джорджо Скальвини в размере 40 миллионов евро, но руководство "Аталанты" решило его отклонить, поскольку перспективный игрок считается неприкасаемым.

Также отмечается, что за Скальвини продолжают наблюдать представители нескольких ведущих клубов Европы.

Воспитанник академии "Аталанты" Джорджо Скальвини провел 110 игр за основную команду, отличившись шестью голами и пятью ассистами. На популярном сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

