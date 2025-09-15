Connect with us
Аталанта отказалась продавать своего талантливого защитника в Ньюкасл этим летом

    • Этим летом "Аталанта" отказалась продавать своего талантливого защитника в "Ньюкасл".

    Как сообщил журналист Николо Скира, во время летнего трансферного окна бергамаски получили предложение от английского клуба насчет 21-летнего центрального защитника Джорджо Скальвини в размере 40 миллионов евро, но руководство "Аталанты" решило его отклонить, поскольку перспективный игрок считается неприкасаемым.

    Также отмечается, что за Скальвини продолжают наблюдать представители нескольких ведущих клубов Европы.

    • Воспитанник академии "Аталанты" Джорджо Скальвини провел 110 игр за основную команду, отличившись шестью голами и пятью ассистами. На популярном сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

