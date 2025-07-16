Connect with us
Футбол

Пиоли – о Джеко: Я хотел заполучить его еще в Милане

Пиоли - о Джеко: Я хотел заполучить его еще в Милане

    • Главный тренер "Фиорентины" Стефано Пиоли прокомментировал подписание 39-летнего нападающего Эдина Джеко.

    "Я хотел заполучить его еще в "Милане", когда не был уверен, что Ибрагимович останется. Это игрок, который поднимает командный уровень", – заявил специалист.

    Напомним, 10 июля Джеко заключил с "фиалками" однолетний контракт с опцией продления еще на один сезон. До этого босниец два года выступал за "Фенербахче".

    Читайте такжеБез трансфера? Фиорентина работает над тем, чтобы сохранить своего лидера

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis