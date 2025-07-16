Пиоли – о Джеко: Я хотел заполучить его еще в Милане

Главный тренер "Фиорентины" Стефано Пиоли прокомментировал подписание 39-летнего нападающего Эдина Джеко.

"Я хотел заполучить его еще в "Милане", когда не был уверен, что Ибрагимович останется. Это игрок, который поднимает командный уровень", – заявил специалист.

Напомним, 10 июля Джеко заключил с "фиалками" однолетний контракт с опцией продления еще на один сезон. До этого босниец два года выступал за "Фенербахче".

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