Connect with us
Футбол

“Мы решили, что так будет лучше для моей футбольной карьеры”, – сын Буффона выступит за сборную Чехии

"Мы решили, что так будет лучше для моей футбольной карьеры", - сын Буффона выступит за сборную Чехии

    • Буффон-младший выступит за сборную Чехии до 18-ти лет.

    Луи-Томас Буффон рассказал, что он советовался с семьёй перед принятием решения. Родные посоветовали выбрать Чехию, потому что так будет лучше для футбольной карьеры.

    Футболист – сын итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона и телеведущей Алёны Середовой. У него с детства двойное гражданство.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • В этом сезоне он дебютировал в Серии В за "Пизу" и впервые вызван в сборную Чехии до 18-ти лет. Он готов сыграть против сверстников из Англии, Португалии и Франции.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis