“Мы решили, что так будет лучше для моей футбольной карьеры”, – сын Буффона выступит за сборную Чехии

Буффон-младший выступит за сборную Чехии до 18-ти лет.

Луи-Томас Буффон рассказал, что он советовался с семьёй перед принятием решения. Родные посоветовали выбрать Чехию, потому что так будет лучше для футбольной карьеры.

Футболист – сын итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона и телеведущей Алёны Середовой. У него с детства двойное гражданство.

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В этом сезоне он дебютировал в Серии В за "Пизу" и впервые вызван в сборную Чехии до 18-ти лет. Он готов сыграть против сверстников из Англии, Португалии и Франции.

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