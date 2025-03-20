Александр УСИК: «Я – просто царь подкаблучников. Имею большие яйца»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о секрете хороших отношений со своей женой Екатериной.

«Я не простой подкаблучник. Я – царь подкаблучников, я главный подкаблучник мира. Для того, чтобы это понять надо иметь большие яйца. Надо иметь настоящее сердце и любовь к своей второй половинке. Мы никогда не оскорбляем друг друга, не материмся, уважаем собственные границы», – сказал Усик.

Ранее жена Александра Усика Екатерина рассказала, насколько важно боксеру то, чтобы она присутствовала на каждом его бою.

sport.ua