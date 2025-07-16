Юношеская сборная Украины сыграет против чешских и словацких клубов

сборная Украины U18

Юношеская сборная Украины выступит на турнире в чешской Остраве (14-16 августа). Этими матчами начинается подготовка нашей U18 к чемпионату мира 2026. Традиционно начинаем с просмотра младше титульного возраста игроков, – сообщает сайт ФХУ.

Взамен ежегодному турниру в Тршинце, где юношеская сборная Украины принимала участие три года подряд, подопечные Александра Бобкина выступят на домашнем турнире остравского «Витковице». Хоккеисты 2009 и 2010 годов рождения сыграют против чешских «Витковице» и «Тршинца», а также словацких «Кошице» и «Нитры».

sport.ua