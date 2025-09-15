Эспаньол – Мальорка: прогноз и где смотреть матч Ла Лиги

15 сентября на стадионе RCDE Arena пройдет встреча 4-го тура чемпионата Испании, где «Эспаньол» примет «Мальорку». Обе команды подходят к матчу в разном настроении: хозяева стартовали более уверенно, а гости пока ищут стабильность. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени. Игру будет транслировать стриминговая платформа MEGOGO.

Эспаньол: уверенный старт под руководством Гонсалеса

В последние годы «Эспаньол» часто называли «лифтом» испанского футбола — слишком частыми были спуски в Сегунду и возвращения обратно. Но с приходом Маноло Гонсалеса команда выглядит более собранной и перестала играть на грани вылета. Подъем в элиту в 2024 году через плей-офф оказался переломным моментом.

Новый сезон начался для каталонцев вдохновляюще. Волевой камбэк против «Атлетико» стал настоящей сенсацией, а ничья на поле «Реала Сосьедад» лишь укрепила уверенность в силах. Тогда «Эспаньол» вел 2:0 к перерыву, но всё же не удержал преимущество. Лето команда завершила минимальной победой над «Осасуной» благодаря точному удару Ромеро во втором тайме. Такой результативный старт позволяет надеяться на борьбу за верхнюю часть таблицы.

Мальорка: тяжелый календарь и упущенные очки

«Мальорка» в чем-то похожа на своего соперника: в прошлом клуб также считали «лифтом» испанского футбола. При мексиканце Хавьере Агирре команда даже дошла до финала Кубка Испании в 2024 году, но там уступила. С нынешним наставником Ягобой Аррасате островитяне хотят бороться за еврокубковые зоны, хотя прошлый сезон они завершили лишь на 10-й строчке с 48 очками.

Старт нынешнего чемпионата оказался тяжелым: сначала поражение от «Барселоны», затем выездная неудача в Мадриде против «Реала» (1:2). Только в третьем туре удалось набрать очки — ничья 1:1 с «Сельтой». Спасителем стал Морей, сравнявший счет на 87-й минуте. Но теперь «Мальорке» нужно побеждать, иначе амбиции на еврокубки могут растаяти еще осенью.

История встреч

В последних матчах «Эспаньол» выглядел предпочтительнее: три победы при одной ничьей. Лишь в марте этого года «Мальорка» сумела переломить тенденцию и выиграла дома 2:1. Теперь каталонцы постараются взять реванш у себя на поле.

Прогноз на игру

Букмекеры считают «Эспаньол» фаворитом предстоящего поединка, и логика в этом есть: команда хорошо начала сезон и играет дома. При этом «Мальорка» способна навязать борьбу, но пока нестабильна в атаке. Оптимальной выглядит ставка на победу хозяев с нулевой форой (коэффициент — 1,60).

Напомним, мы также писали о том, как прошел пятый тур УПЛ.