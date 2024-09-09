Connect with us
Футбол

Леднев: Хотел в ЛЧ поменяться футболкой с Месси, но там за нее была драка, претендентов было очень много

Хавбек вспомнил свой дебютный матч в Лиге чемпионов

Леднев: Хотел в ЛЧ поменяться футболкой с Месси, но там за нее была драка, претендентов было очень много

Фото: ФК Динамо

    • Хавбек "Полесья" Богдан Леднев вспомнил свой дебют в Лиге чемпионов в составе "Динамо" в матче против "Барселоны" на "Камп Ноу" в сезоне 20/21 (1:2).

    – Где твои золотые медали? Кубка, Суперкубка и чемпионата?

    – Дома все, у родителей.

    – У родителей? Какой там уголок такой?

    – Уголок, да, с футболками по дебютной игре в Лиге Чемпионов. Там много всего.

    – А самое ценное для тебя что там?

    – Не знаю, наверное, чемпионская медаль и футболка с дебютной игры в Лиге Чемпионов.

    – Против кого была игра?

    – Против "Барселоны" на "Камп Ноу".

    – Классно дебютировать в Лиге Чемпионов против "Барселоны". Мечта для каждого футболиста.

    – На "Камп Ноу" – да. Очень круто, сложилось все.

    – Кто тогда обменялся футболками с Месси?

    – Ох, там была драка, претендентов было очень много. Там больше договаривались легионеры, которые у нас были. Они с ребятами списывались, кто имел с Месси какой контакт. И уже там было договорено.

    – Ага, так это битва за футболку у Месси была?

    – Да, не так легко это было.

    – А с кем ты поменялся тогда?

    – Ни с кем я не успел поменяться. У меня ни разу не получилось поменяться, потому что те, с кем я хотел поменяться, нарасхват были все.

    – Это кто? Давай перечислим. С кем мог поменяться.

    – Хотел. С Месси, конечно, с Коутиньо, Гризманом, был Роналду из "Ювентуса", но он очень быстро в подтрибунку сбежал. Но много безумных игроков было, тогда нам выпадали очень классные команды, очень классные игроки. Первый год – это "Барселона", "Ювентус". Когда Роналдо, Месси и куча звезд. Еще второй год – это снова "Барселона", "Бавария", где тоже суперзвезды. Немного досадно, что не смог с кем поменяться.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis