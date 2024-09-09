Леднев: Хотел в ЛЧ поменяться футболкой с Месси, но там за нее была драка, претендентов было очень много

Хавбек вспомнил свой дебютный матч в Лиге чемпионов

Фото: ФК Динамо

Хавбек "Полесья" Богдан Леднев вспомнил свой дебют в Лиге чемпионов в составе "Динамо" в матче против "Барселоны" на "Камп Ноу" в сезоне 20/21 (1:2).

– Где твои золотые медали? Кубка, Суперкубка и чемпионата?

– Дома все, у родителей.

– У родителей? Какой там уголок такой?

– Уголок, да, с футболками по дебютной игре в Лиге Чемпионов. Там много всего.

– А самое ценное для тебя что там?

– Не знаю, наверное, чемпионская медаль и футболка с дебютной игры в Лиге Чемпионов.

– Против кого была игра?

– Против "Барселоны" на "Камп Ноу".

– Классно дебютировать в Лиге Чемпионов против "Барселоны". Мечта для каждого футболиста.

– На "Камп Ноу" – да. Очень круто, сложилось все.

– Кто тогда обменялся футболками с Месси?

– Ох, там была драка, претендентов было очень много. Там больше договаривались легионеры, которые у нас были. Они с ребятами списывались, кто имел с Месси какой контакт. И уже там было договорено.

– Ага, так это битва за футболку у Месси была?

– Да, не так легко это было.

– А с кем ты поменялся тогда?

– Ни с кем я не успел поменяться. У меня ни разу не получилось поменяться, потому что те, с кем я хотел поменяться, нарасхват были все.

– Это кто? Давай перечислим. С кем мог поменяться.

– Хотел. С Месси, конечно, с Коутиньо, Гризманом, был Роналду из "Ювентуса", но он очень быстро в подтрибунку сбежал. Но много безумных игроков было, тогда нам выпадали очень классные команды, очень классные игроки. Первый год – это "Барселона", "Ювентус". Когда Роналдо, Месси и куча звезд. Еще второй год – это снова "Барселона", "Бавария", где тоже суперзвезды. Немного досадно, что не смог с кем поменяться.

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