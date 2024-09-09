Зак О’Салливан не сможет завершить сезон в Формуле 2

Участник Гоночной академии Williams и гонщик команды ART Зак О’Салливан опубликовал заявление, в котором сообщил, что прекращает выступления в Формуле 2 и пропустит все оставшиеся этапы сезона. Причиной такого решения Зак назвал отсутствие финансирования.

«Во-первых, я хочу поблагодарить ART GP и Williams Racing за всю ту поддержку, которую они мне оказали, – написал Зак в социальных сетях. – В этом году мы вместе пережили несколько невероятных моментов, включая победу в воскресной гонке в Монако.

К сожалению, в нашем спорте кроме секундомера приходится учитывать множество других факторов. Простое объяснение – проблемы с финансированием, из-за которых я не смогу завершить этот сезон в Формуле 2.

Я опустошен тем, что до конца сезона не смогу демонстрировать свои таланты на трассе, но я благодарен всем спонсорами и всем, кто меня поддерживал на моём пути. Ваша поддержка была бесценной, и я с нетерпением жду возможности снова выступить для вас».

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