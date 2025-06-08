Накануне Гран При Великобритании команда McLaren проведёт гоночное шоу в Лондоне. Мероприятие под названием McLaren Racing Live пройдёт 2-3 июля в центре британской столице на Трафальгарской площади и будет посвящено всему, что связано с гонками и инновациями.

McLaren Racing Live в Лондоне – ключевой момент в кампании Never Stop Racing, стартовавшей в начале сезона, и отражающей стремление команды донести историю команды и страсть, лежащую в основе спорта, до болельщиков, у которых нет возможности посетить гоночный уик-энд.

На Трафальгарской площади будет выставлены большое количество образцов техники McLaren из разных гоночных серий, включая Формулу 1, Формулу Е, IndyCar, WEC и исторические модели. Посетители смогут принять участие в интерактивных мероприятиях, включая гоночные симуляторы, проверку реакции и проведение пит-стопов.

На протяжении двух дней запланированы выступления сотрудников McLaren Racing. Доступ в фан-зону мероприятия будет бесплатным и без предварительной регистрации. Другие подробности команда сообщит ближе к шоу.

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