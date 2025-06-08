Боб АРУМ: «Из-за этой проблемы Ломаченко завязал с боксом»

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.
Соответствующее видео украинский боксер опубликовал на своей официальной странице в Facebook.
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Известный промоутер Боб Арум объяснил, почему Василий завершил карьеру.
«Ломаченко замечательный спортсмен. У него были проблемы со спиной. Он пытался найти выход из ситуации, но ему не удалось. Из-за этого он решил завершить карьеру. Если он не может драться на высоком уровне, то Василию это не интересно.
Я уважаю Ломаченко, его команду у отца. Хочу, чтобы все боксеры были такими, как Василий», – сказал Арум.