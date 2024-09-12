Хирн рассказал, чего не хватало Джошуа в бою с Владимиром Кличком

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко и Энтони Джошуа

Известный промоутер Эдди Хирн рассказал, насколько лучше стал как боксер Энтони Джошуа, вспомнив его поединок с Владимиром Кличко в апреле 2017 года.

«Я смотрел спарринги Эй Джея в прошлом и некоторые его бои, например, когда он победил Кличко. Сейчас я понимаю, каким неопытным новичком был Эй Джей, когда дрался с Владимиром. Он был прямолинейным и просто горой мышц.

Сейчас он полноценный универсальный боец, но в супертяжелом весе это не имеет значения. Вы встречаетесь с большим панчером, и все может измениться. Этот бой [Джошуа против Дюбуа] может закончиться очень рано, а может зайти очень далеко. Эй Джей, как всегда, готов к любому развитию событий.

Это большой бой лично для Джошуа. Трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе – такого достижения мало кто добивался в спорте», – сказал Хирн.

Энтони Джошуа и Владимир Кличко провели бой в 2017 году. Британец тогда победил техническим нокаутом в 11 раунде. Этот поединок стал последним в карьере украинского боксера.

Ранее стало известно, где в Украине можно будет посмотреть мегафайт Джошуа – Дюбуа.

sport.ua