Еще не тренируется. Уоррен сообщил, чем занимается Фьюри после боя с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен и Тайсон Фьюри

Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, чем занимается бывший чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри после поражения в бою за титул абсолютного чемпиона мира Александру Усику.

«Тайсон сейчас отдыхает. Он с нетерпением ждет реванша. Фьюри вернется к серьезным тренировкам в октябре, чтобы подготовиться к бою, который пройдет 21 декабря. Тайсон знает, что ему нужно сделать для победы над Усиком», – сказал Уоррен.

Бой-реванш Усик– Фьюри состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде.

Ранее Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF и упрекнули украинца, что он не готовится к реваншу, а снимается в фильме.

sport.ua