Чисора назвал ключевую ошибку, из-за которой Дюбуа проиграл Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора назвал главную ошибку, из-за которой Даниэль Дюбуа проиграл Александру Усику в реванше.

«Дюбуа прибыл на бой из дома, к тому же там была какая-то вечеринка. Такую ошибку допускают многие боксеры, тот же Джошуа так делал. Ты должен приехать рано утром в отель и до самого начала боя думать только о нем», – сказал Чисора.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua