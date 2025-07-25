На машине Цуноды не будет новинок на этапе в Спа

На прошлом этапе в Сильверстоуне Юки Цунода говорил, что на Гран При Бельгии получит все технические новинки, которые уже стоят на машине Макса Ферстаппена. Однако в Спа выяснилось, что машина Юки будет отличаться от машины напарника.

Юки Цунода: «Вчера мне сказали, что мы не будем использовать эти новинки. Я знаю, что команда прилагает все усилия, чтобы подготовить хотя бы какие-то новинки, но на этом этапе спецификация моей машины будет прошлой версии. Тем не менее, я всё равно должен выжать максимум из той техники, которая есть в моём распоряжении.

Меня ждёт непростая задача, принимая во внимание плотность результатов. В такой ситуации важны любые мелочи, но я сделаю всё, что в моих силах».

Комментируя отставку Кристиана Хорнера с поста руководителя Red Bull Racing, Юки сказал: «Я ценю то, как Кристиан поддерживал меня в предыдущих гонках. Вчера я получил от него сообщение, в котором говорилось: «Покажи всё, на что ты способен». Было приятно прочитать такие слова».

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