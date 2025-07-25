Гаэль Монфис: “Когда я вижу, что плохо играю на корте, я просто бешусь, думая, что трачу время впустую”

Французский теннисист прокомментировал поражение на старте турнира ATP 500 в Вашингтоне



В первом круге соревнований 38-летний француз уступил китайцу У Ибину, после чего получил волну хейта в соцсетях. Монфис ответил на это, а также сказал, что несмотря на все, он пока не намерен завершать карьеру.

“На самом деле чтение этих сообщений на меня не влияет, потому что я стараюсь сосредотачиваться на положительном в своей жизни. Когда люди говорят мне, что я играл плохо, что мне стоит завершить карьеру – конечно, я сам тоже так начинаю думать. Возможно, я уже и вправду “все”. Но после такого поражения не сдаются. Наоборот – я буду искать решение с еще большим энтузиазмом.

Честно говоря, я не понимаю людей, которые присылают хейтерские сообщения. В первую очередь меня самого расстраивает это поражение: я злюсь на себя, потому что думаю: почему я здесь, когда мог бы просто наслаждаться отпуском с дочерью и женой?

Когда я вижу, что плохо играю на корте, я просто бешусь, думая, что трачу время впустую. Некоторые, возможно, считают, что приехать на турнир, выйти на корт, сыграть плохо – это прикольно. Нет, это совсем не так. Особенно, когда ты играешь слабо и понимаешь, что мог остаться дома с семьей. Это тяжело, но это путь, который я выбрал, так что я принимаю это. Остается только работать еще усерднее, еще качественнее, чтобы все изменить”.

Следующими турнирами, где сыграет Гаэль Монфис, будут “Мастерсы” в Торонто и Цинциннати и US Open.



btu.org.ua