Нацбанк выпустил монету с чемпионом мира по боксу Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

37-летний украинский боксер и чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик стал эмблемой памятной монеты под названием «Абсолютный». В Нацбанке сообщили, что победа украинца над Тайсоном Фьюри стала знаковой для всей страны.

«Благодарен за такую высокую честь, но хочу подчеркнуть, что эта монета символизирует всех спортсменов, которые борются за медали для нашей страны, а также всех тех, кто с оружием в руках защищает Украину. Наши победы – это также напоминание миру, что украинцы борются за свою жизнь, за своих родных», – прокомментировал событие Александр Усик.

Памятная монета была введена в обращение с 1 октября и имеет номинал 5 гривен. Изготовлена она из нейзильбера и вышла тиражом до 50 000 штук. На аверсе монеты изображен традиционный крымскотатарский орнамент (символ крымских корней спортсмена). На реверсе изображен стилизованный образ Усика на фоне абриса монумента «Родина-мать», а внизу слева и справа от силуэта чемпиона указана дата проведения боя – 18.05.2024.

sport.ua