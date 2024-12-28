Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Легендарный тренер Тедди Атлас, который когда-то тренировал Майка Тайсона, высказался о наследии украинского супертяжеловеса Александра Усика.

«Каждый вызов на своем пути Усик прошел с достоинством. Я думаю, что его имя можно поместить рядом с именами величайших супертяжей всех времен.

У нас много великих спортсменов: Джек Джонсон: Мухаммед Али, Джо Луис, Рокки Марчиано, Джек Демпси. И Усик достиг их уровня», – сказал Атлас.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua