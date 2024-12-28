Уиккенс: Телеметрия у меня такая же, как у напарников

Вероятно, Роберту Уиккенсу не суждено в полной мере восстановиться после травм, полученных в августе 2018 года в тяжелейшей аварии на овальном автодроме в Поконо во время гонки IndyCar, но это не помешало канадцу вернуться в автоспорт и вновь добиваться успехов.

Месяц назад мы писали о том, что в 2025 году он будет выступать в американском чемпионате IMSA в категории GTD – разумеется, его спорткар Corvette Z06 GT3 будет оборудован специальной версией ручного управления, разработанной именно под Роберта.

Подобные технические решения были успешно опробованы на менее мощных машинах, на которых он выступал в MSA Michelin Piliot Challenge, став чемпионом в классе TCR. В интервью австрийскому Motorsport Magazin Уиккенс рассказал о особенностях пилотирования техники с ручным управлением.

Роберт Уиккенс: «Решение выступать на таких машинах я принял в очень странный период. Во время пандемии Covid-19 виртуальные гонки неожиданно стали совершенно нормальным явлением. Я приобрел симулятор и адаптировался к ручному управлению.

Я тогда вновь соперничал с парнями, с которыми гонялся и раньше, но теперь уже на виртуальных версиях трасс. Тот симулятор мы соорудили и настроили всего за пару дней до первой гонки, и я тренировался по 16 часов. Организму нужно было перестроиться, я должен был скорректировать все свои инстинкты, чтобы научиться тормозить, действуя руками, вместо того, чтобы нажимать на педали ногами.

Но думаю, что людям, у которых ноги нормально работают, переучиваться было бы ещё труднее. По ходу самой первой такой гонки, когда кто-то тормозил прямо передо мной, все мои органы чувств, все мои инстинкты пытались заставить меня тормозить левой ногой, но я быстро осознал, что из этого ничего не выйдет.

Если сейчас анализировать мою телеметрию на реальной трассе и сравнивать графики торможений, то у нас с напарниками они будут одинаковыми. Вы не догадаетесь, что я торможу руками, а мои напарники нажимают на педаль тормоза ногами.

Я прилагаю точно такое же тормозное усилие и сбрасываю скорость перед поворотами практически так же, как они. Небольшая разница в машине категории TCR проявляется лишь в том, что на подрулевом рычаге тормоза я не чувствую, как работает система ABS, в отличие от нажатия на педаль тормоза ногой.

Из-за этого я не чувствую обратной связи с системой ABS, и мне труднее понять, насколько агрессивно я торможу. Мои напарники, нажимая на педаль тормоза, это чувствуют, но я сейчас так не могу. Поэтому мне приходится воспринимать все нюансы поведения машины через руль: происходит блокировка тормозов или нет? Я бы сказал, отчасти в этом даже что-то есть от старой школы.

С появлением электронных систем EBS я смог очень существенно прибавить, и теперь мы в равных условиях с моими напарниками и соперниками. Самая большая разница c прежней технологией, основанной на применении пневматического привода тормозов, заключалась в том, время их срабатывания резко сократилось.

Раньше, когда я действовал подрулевым тормозным рычагом, задержка могла достигать нескольких десятых секунды. Это было по-своему интересно, ведь чтобы понять, как поведёт себя машина, надо было сначала потянуть этот рычаг, а уже потом как-то реагировать на происходящее с машиной.

Но теперь, когда она оборудована новой электронной системой Bosch, торможение происходит мгновенно. Можно сказать, сбылась моя мечта: с самого начала, как только я вернулся в гонки, я всегда хотел воспроизвести прежние ощущения, которые у меня были до того, как я получил травму».

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