Кириос – о решении сыграть пару с Джоковичем: “Он писал мне сообщения одно за другим, и я подумал, что сделаю ему такое одолжение”

Австралийский теннисист Ник Кириос рассказал о решении сыграть вместе с Новаком Джоковичем в парном разряде на турнире в Брисбене



“Он всё время писал мне сообщения, одно за другим. Я подумал: «Ну ладно, сделаю ему такое одолжение и подарю удовольствие сыграть со мной в паре» (улыбается).

Но если серьёзно, это будет очень весело. Парень из Канберры играет с величайшим теннисистом всех времён у себя на родине, перед своми болельщиками – это особенный момент. Это то, о чём я смогу рассказывать людям, когда всё будет позади: «Я играл в паре с ним». Это действительно нечто особенное.

Какие знания я смогу получить от него? Вы ведете себя так, будто я не являюсь приличным теннисистом. Я ведь дважды побеждал этого парня. Слушайте, он невероятный игрок, величайший в истории. Но я бы не сказал, что собираюсь выходить на корт с мыслями: «О боже, Новак, ты лучший. Пожалуйста, дай мне совет». Я не такой. Я просто выйду и постараюсь получить удовольствие. Думаю, я даже больше помогаю ему, потому что он сейчас на том этапе своей карьеры, когда хочет немного развлечься.

Вы ведь не сможете достичь такого уровня и иметь такую карьеру без серьёзной дисциплины день за днём. Но теперь он начинает позволять себе немного удовольствий. Вот, например, нанял Энди Маррея в качестве своего тренера. Он ищет что-то новое, играет в паре, пожалуй, с самым скандальным теннисистом. Кажется, он сейчас в том состоянии, когда ему нужно что-то свежее, немного веселья, напоминание, что он может себя награждать. Это не обязательно всегда должно быть суперсерьёзно и без радости.

Не знаю, как всё будет. Мы можем проиграть с треском. Мы никогда раньше не играли в паре. Мы можем и не выиграть. Все думают, что у нас получится отличная команда, но у нас совершенно разные личности. Посмотрим, как оно пойдёт.”, – сказал Ник Кириос.

Соревнования АТР 250 в Брисбене пройдут с 29 декабря по 5 января.



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