Серия А. Лацио – Аталанта 1:1. Вновь концовка, вновь замена, но на этот раз не победа

Победная серия “Богини” прервана

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Серия А. 18-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" – "Аталанта" 1:1

Голы: Деле-Баширу 27 – Брешианини 88

"Лацио": Проведель, Марушич, Хила, А. Романьоли, Тавареш (Лука Пеллегрини 63), Гендузи, Ровелла, Деле-Баширу, Чауна (Исаксен 62), Дзакканьи (Диа 70), Кастельянос (Кастровилли 83)

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Хиен (Коссуну 46), Колашинац (Брешианини 83), Белланова, Де Роон, Эдерсон, Дзаппакоста (Куадрадо 46), Пашалич (Самарджич 56), Де Кетеларе (Дзаньоло 65), Лукман

Предупреждения: Дзакканьи 69, Ровелла 90 – Хиен 34, Куадрадо 70

Главный арбитр: Давиде Масса

"Аталанта" побеждала в 11-ти матчах лиги подряд, установив рекорд клуба. Однако три последние победы этой серии были крайне тяжелыми. Победный гол над "Миланом" был забит на 87-ой минуте, единственный гол в Кальяри – еще и рано, на 66-ой, победный над "Эмполи" – на 86-ой. На этот раз гола "Богини"в концовке, на 88-ой минуте, хватило лишь для ничейного результата.

"Лацио" также буксовал. В предыдущем домашнем матче лиги влетел "Интеру" со счетом 0:6, после этого дожал "Лечче" лишь на 87-ой минуте, играя весь второй тайм в численном большинстве. Марко Барони признавался, что команде, да и ему самому, нужен отдых. Но в Рождество отдых был получен. И вернулся двукратный победитель "Наполи", победитель "Аякса", "Порту", "Болоньи".

Вернулся, правда, не до конца. Лишь на тайм. Первый. В котором полностью переиграл соперника. По ударам по воротам на 45-ой минуте вел со счетом 8:2. Тогда "Аталанта" выглядела совершенно разобранной. Но во втором тайме все перевернулось, и бергамцы выиграли его по ударам со счетом 10:3. По владению мячом – в два раза. Их поздний гол был абсолютно заслуженным.

Уже в дебюте Кастельянос забросил на Гендузи, но тот немного растерялся, и Карнезекки успел заблокировать. Вратарь "Аталанты" вскоре спас от Кастельяноса, отбил и добивание, причем ногой, а Гендузи отправил очередное добивание в стойку. Дзаппакоста ответил немного неточным ударом низом. Но Ровелла забросил на Деле-Баширу, отрезав всю оборону, и Фисайо пробил слета.

До перерыва "Лацио" продолжал переигрывать соперника и в агрессии, и в порядке, и в работе с мячом. Но уже не создавал. А как раз "Аталанта" создала, когда Джимсити чуть не замкнул в падении в упор из вратарской.

Второй тайм уже был противоположным. "Богиня" вернула агрессию, ярость, начала давить. "Орлы" держались с большим трудом, иногда успокаивая игру, но большей частью отбиваясь. Куадрадо замкнул головой из вратарской неточно, как и Лукман из центра штрафной. Лукман закручивал в дальний угол правой ногой – Проведель вытащил. Лукман пробил еще раз – чуть неточно.

Адемола был обязан замыкать угловой с трех метров в ворота. Но попал в Пеллегрини, на добивании – в стойку, и Проведель все же забрал. В эти минуты "Лацио" хотя бы организовывал контратаки. Диа чуть не достал мяч в упор. Затем уже бил, и Карнезекки отбивал. Но в итоге Дзаньоло забросил на Лукмана, отрезав оборону, а тот оставил в центре Брешианини. Офсайда не было.

В девятом из десяти последних матчей "Аталанты" во всех турнирах замена приносит ей гол и/или ассист. На этот раз Брешианини забил. Проявленный характер и борьба до конца также в пользу подопечных Джан Пьеро Гасперини. Они остаются на первом месте. Но лишь по набранным очкам. По потерянным очкам из-за этой ничьей, из-за окончания серии побед, первый уже "Интер".

"Лацио"? Он на четвертом месте по набранным очкам, в шести позади "Аталанты". Реабилитировался за 0:6 в предыдущем домашнем матче. С другой стороны, ведь не выиграл второй матч лиги из последних трех, третий из последних пяти. Еще и не удержав такую близкую победу. По потерянным очкам он опустился на пятое место, которое на данный момент оставляет вне Лиги Чемпионов.

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