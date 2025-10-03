Лишь 3 клуба из текущего состава АПЛ никогда не играли в основных стадиях еврокубков

"Кристал Пэлес" дебютировал в основном раунде соревнований УЕФА. Лондонский клуб в первом туре Лиги конференций 2025/26 на нейтральном поле обыграл "Динамо" со счетом 2:0.

Благодаря этому "орлы" стали 17-м действующим клубом АПЛ, который минимум раз выступал в основном этапе еврокубковых турниров.

Среди команд английской Премьер-лиги этого сезона только три коллектива до сих пор не дебютировали в еврокубках. Речь идет о "Сандерленде", "Брентфорде" и "Борнмуте". 2 года назад к списку участников основных стадий среди представителей АПЛ присоединился "Брайтон".

