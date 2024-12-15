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Футбол

Дно близко. Серия А. Комо – Рома 2:0. Видео голов и обзор матча

Довбик играл весь второй тайм

Дно близко. Серия А. Комо - Рома 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

    • "Рома" проиграла "Комо“ в 16-м туре Серии А. 2 гола в компенсированное время поставили команду Раньери "на лопатки".

    В первом тайме на поле было больше борьбы, чем футбола. После перерыва хозяева бешеным давлением пытались продавить оборону соперника. Статистика ударов 14:1 это подтверждает. Артем Довбик отыграл за римлян весь второй тайм.

    Серия А. 16-й тур

    Комо. "Джузеппе Синигалья"

    "Комо" – "Рома“ 2:0

    Голы: Габриэллони 90+2, Пас 90+7

    www.ua-football.com

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