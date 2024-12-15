Легендарный Роуч назвал победителя боя Владимир Кличко – Майк Тайсон

Seconds Out

Легендарный американский тренер Фредди Роуч, который за карьеру тренировал именитых Майка Тайсона и Владимира Кличко, рассказал, кто из легендарных супертяжей одержал бы победу в очном бою.

«Это был бы тяжелый бой. Владимир очень хороший боец, имел очень хороший удар. Я тренировал обоих ребят. Мне придется выбрать все же Майка, потому что он лучше Кличко», – сказал Роуч.

Последний бой Кличко провел в 2017 году, проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Ранее Леннокс Льюис назвал выступление против Кличко лучшим в карьере Джошуа.

sport.ua