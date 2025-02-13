Дерек ЧИСОРА: «Он – полное дерьмо, я больше не хочу его видеть»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Известный британский супертяжеловес Дерек Чисора раскритиковал Джона Летена – рефери его последнего боя против шведского боксера Отто Валлина.

«Этот рефери – полное дерьмо. Не хочу его больше видеть, не хочу, чтобы он судил мои бои. Каждый раз, когда мы сближались с Отто, он говорил, что я бью по затылку, но такого не было. Это меня очень разозлило. Но я не позволил эмоциям взять верх и выполнял дальше свою работу», – сказал Чисора.

В последнем бою Чисора одержал зрелищную победу против шведского супертяжеловеса Отто Валлина.

sport.ua