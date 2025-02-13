Сафнауэр готов вернуться в Формулу 1

Расставание с Alpine в 2023-м прервало многолетнюю карьеру Отмара Сафнауэра в Формуле 1. Сейчас ему 60 лет, но Отмар готов принять новый вызов, если предложение покажется ему интересным…

Отмар Сафнауэр: «В прошлом году мне исполнилось 60. У меня есть ещё пять-шесть лет, прежде чем я решу уйти на пенсию. Я не хочу потерять эти годы, так что если какой-то команде понадобятся мои знания и опыт, я готов принять новый вызов, но это должна быть серьёзная команда, нацеленная на успех.

Я не хочу просто работать на команду. Я хочу иметь свободу и возможность что-то изменить, чтобы решения, которые я принимаю или помогаю принимать, имели значение.

В Force India я был предоставлен самому себе. Что бы мы с Энди Грином ни предлагали, Виджей Малья всегда соглашался. Если возникали разногласия с руководством других подразделений, он всегда был на нашей стороне. Эта свобода действий и позволила добиться результатов, значительно превосходивших имеющиеся у команды ресурсы. Мы выигрывали у команд, имеющих в два-три раза больше денег и сотрудников.

Если крупные корпорации можно сравнить с большим флотом, то команды Формулы 1 больше похожи на пиратов. Те правила, которые работают в корпорации, не работают в команде Формулы 1. В аэрокосмической отрасли может пройти от пяти до десяти лет, прежде чем разработанная деталь попадёт на космический корабль, а у нас это обычно занимает пару недель».

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