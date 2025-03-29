Альгерсуари: Лиам Лоусон не настолько плох, как кажется

Хайме Альгерсуари, бывший гонщик Формулы 1, в своё время выступавший за Toro Rosso и тоже прошедший суровую школу молодёжной программы Red Bull, сочувствует Лиаму Лоусону, продержавшемуся в команде из Милтон-Кинса совсем недолго.

Всего после двух первых гонок в Red Bull Racing приняли решение заменить молодого новозеландца на Юки Цуноду уже начиная с Гран При Японии, а Лоусон при этом вернётся в «младшую» команду, в Racing Bulls.

«Лиам – новичок, он не знал машину, не знал команду, не знал трасс, поэтому ему нужно было дать немного больше времени, – поделился Альгерсуари в интервью официальному сайту чемпионата. – В современной Формуле 1 всё зависит от мельчайших нюансов. Если ты не прогреешь резину до оптимальной рабочей температуры, то не добьёшься нужного сцепления и сразу потеряешь четыре или пять десятых.

Если посмотреть записи с бортовых камер машины Лиама, сделанные в Австралии и Китае, то можно увидеть, что у него везде были трудности из-за нехватки сцепления. Хотя Лиам не настолько плох, как может показаться со стороны.

Вполне можно было ожидать, что в начале сезона у него будут проблемы, и по ходу сезона он бы постепенно добивался улучшений. Не может быть такого, что ещё вчера он был героем, а после одной-двух гонок вдруг стал хуже всех.

Сезон состоит из 24 этапов, и никто в этой команде не может быть быстрее Макса Ферстаппена. Возможно, он вообще лучший гонщик их всех, кто когда-либо выступал в Формуле . С его поразительной способностью пилотировать машины, отличающиеся хоть недостаточной поворачиваемостью, хоть избыточной, он находится просто в ином измерении. Он превосходит всех.

Ходит немало слухов, что машина Red Bull Racing строилась именно под Макса, хотя на самом деле команда создаёт машину, лишь стараясь сделать её настолько быстрой, насколько это вообще возможно. Для Макса характерен агрессивный стиль пилотирования, ему нравится, когда передние колёса хорошо держат трассу, поскольку именно такие машины самые быстрые.

Однозначно, никто не хочет, чтобы для машины была характерна недостаточная поворачиваемость, потому что при этом скорость неизбежно снижается. Макс отлично знает, как надо настраивать машину, чтобы она соответствовала его стилю пилотирования, но кого бы вы ни посадили за руль второй такой машины, у этого гонщика будут большие сложности.

С подобными настройками никто не сможет пилотировать так, как Макс – у всех будут проблемы из-за того, что сцепление передних колёс будет избыточной высоким. Но если сделать его уровень несколько меньше, ты поедешь медленнее, поскольку начнутся проявления недостаточной поворачиваемости.

Дело ведь не только в том, чтобы выехать на трассу и полностью выложиться, а в том, что ты должен понимать, как надо пилотировать, чтобы показывать максимально возможные результаты. Думаю, именно этого не хватает гонщикам, которые садятся за руль второй машины Red Bull Racing.

Всё это вызывает у меня воспоминания о собственном прошлом. В конце концов, в современной Формуле 1 очень важен психологический фактор. Чтобы отыграться после того, как вы попадаете в такую ситуацию, необходимо повышать психологическую стойкость, а для этого вы должны понимать, в чём ваши сильные стороны, а также необходим по-настоящему оптимистичный настрой. Вы должны быть убеждены, что до этого были неплохим гонщиком…

Думаю, сейчас Лиаму нужно будет действовать по новому сценарию, нужно вновь добиться комфортных ощущений за рулём, нужно работать с инженерами Racing Bulls, со всей командой, чтобы вновь выйти на хороший уровень темпа и постараться шаг за шагом продвигаться вперёд.

Если говорить о Юки, то, по-моему, ему нечего терять. Можно сказать, что сейчас от него никто не ждёт каких-то выдающихся результатов. Я помню, что когда он дебютировал в Формуле 1, у всех было к нему много вопросов, но затем он выступал всё лучше. Так было и со мной, когда я попал в Формулу 1. Все тогда говорили: «Это не гоночная школа, у него должно быть намного больше опыта».

Юки постепенно прогрессировал, и теперь он вполне крепкий профессионал, который умеет выжимать из машины максимум. В прошлом году он отлично отработал на тестах в Абу-Даби, однако в Red Bull Racing не стали его приглашать. А теперь ситуация изменилась, и на его месте я бы не стал подвергать себя излишнему прессингу.

Гран При Японии – его домашний этап, и он отлично знает эту трассу. Он очень мотивирован, хочет добиться успеха в топ-команде, так что я искренне считаю, что у него всё получится.

Удивлюсь, если он поедет намного медленнее Макса. Он будет уступать Ферстаппену, но не думаю, что больше 0,5-0,6 секунды. Ему вполне по силам справиться с делом лучше Лиама, даже если я считаю, что с Лоусоном обошлись несправедливо.

Сможет ли Цунода надолго остаться в Red Bull Racing? Не знаю, в случае с этой командой всегда сложно что-либо прогнозировать. Но я бы сказал, что он хотя бы оказался в наиболее предпочтительной ситуации по сравнению со всеми другими гонщиками молодёжной программы Red Bull…»

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