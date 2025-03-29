«Голова отлетит от шеи». Эдди Хирн предупредил Джейка Пола об опасности

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал потенциальный бой между бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа и американским блогером Джейком Полом. Функционер, который ранее был не против этой затеи, предупреждает об опасности:

«Болельщики хотят увидеть это противостояния, не осознавая всю опасность ситуацию. Если Джошуа сильно ударит соперника, его голова может отделиться от шеи. Если вы реально планируете увидеть британца в деле – окей, без проблем. Но если вы просто говорите об этом и не намерены смотреть бой, то лучше промолчать.

Мы не собираемся искать титульные поединки, у нас нет пояса чемпиона, сейчас главная задача – найти оптимального соперника. Джейк Пол даст нам огромный гонорар, но это будет слишком легкая работа.

Не существует варианта, при котором Пол победит Джошуа. Это невозможно. Если я выйду на ринг против американца, у меня не будет никаких нервов, только уверенность в успехе. Я не против этого поединка, но Джейк должен понимать, насколько это опасно», – подытожил Хирн.

sport.ua