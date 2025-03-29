Якуб Меншик: “Сыграть финал против Джоковича – это невероятное ощущение”

Чешский теннисист Якуб Меншик прокомментировал свою победу над четвертой ракеткой мира Тэйлором Фритцем в полуфинале “Мастерса” в Майами



“Сегодня было очень сложно на приеме. Мы оба отлично подавали, поэтому у меня не было шансов сделать брейк. Все решали тай-брейки, и я старался показать свою лучшую игру в этих моментах.

Сыграть финал против Джоковича – это невероятное ощущение. Я уже играл против него в Шанхае, и это была моя мечта. Но сейчас все иначе – я стал лучшим игроком, и я собираюсь насладиться этим матчем. Посмотрим, что произойдет в воскресенье”, – сказал чешский теннисист в интервью на корте.

Меншик, который ранее на этом турнире победил седьмую ракетку мира и чемпиона “Мастерса” в Индиан-Уэллс Джека Дрейпера, поднялся на 24 позиции в рейтинге и теперь занимает 30-е место в PIF ATP Live Rankings. В случае победы в финале Якуб войдет в топ-25 и станет 24-м в мире.

В 19 лет и 6 месяцев он стал третьим самым молодым финалистом в истории турнира в Майами после 18-летних Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса.

btu.org.ua