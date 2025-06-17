Берлин. Костюк и Лис уступили лидерам посева в стартовом матче

Украинско-немецкая пара выбыла из борьбы на турнире WTA 500 в Германии



Берлин, Германия • 16-22 июня • трава • $1,064,510

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Марта Костюк/Ева Лис (Украина/Германия, WC) – Сара Эррани/Жасмин Паолини (Италия, 1) 2:6, 2:6

Костюк и Лис сегодня сыграли первый совместный матч. По ходу встречи теннисистки проиграли четыре гейма на своих подачах и не заработали ни одного брейк-поинта.

Напомним, что Эррани и Паолини в начале этого месяца стали победительницами на Открытом чемпионате Франции.

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