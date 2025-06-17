Ле-Ман: Экипаж AF Corse дисквалифицирован

Экипаж #50 Ferrari AF Corse 499PA, выступавший в категории Hypercar, дисквалифицирован и исключён из протокола марафона «24 часа Ле-Мана» за нарушение технического регламента.

Инспекция после финиша гонки выявила, что на машине, которую пилотировали Антонио Фуоко, Никлас Нильсен и Мигель Молина, опора заднего антикрыла не соответствует тестам на гибкость, указанным в статье 3.8.7 Технического регламента LMH 2025 года, и омологации машины #50.

В решении стюардов сказано: «Отсутствуют компоненты на опоре заднего крыла: четыре болта. Представитель команды подтвердил отсутствие и признал, что тем самым машина не соответствует омологированной спецификации.

Гибкость заднего антикрыла: во время тестов было зафиксировано отклонение заднего антикрыла на 52 мм, тогда как статья 3.8.7 Технического регламента LMH устанавливает максимально допустимое отклонение в 15 мм. Представитель команды согласился с результатом тестов и подтвердил, что процедура, проведенная инспекторами, была правильной. Команда не оспаривала результаты тестов».

Таким образом, экипаж #50, финишировавший четвёртым, дисквалифицирован. Машина #12 Cadillac Hertz Team JOTA V-Series.R поднялась на четвёртую позицию и #7 TOYOTA GAZOO Racing GR010 Hybrid – на пятую.

Решение стюардов не влияет на два других гиперкара Ferrari, которые финишировали первым (#83) и третьим (#51).

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