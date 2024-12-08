Фернандо Алонсо: Я рад, что стартую восьмым

В Абу-Даби Фернандо Алонсо пробился в финал квалификации, где показал восьмое время, а его напарник по Aston Martin Лэнс Стролл выбыл из борьбы во второй сессии…

Фернандо Алонсо (8-й): «В квалификации нам удалось вывести машину в рабочий диапазон, я рад, что стартую восьмым.

В этот уик-энд машина вела себя нестабильно, но мы скорректировали настройки перед третьей тренировкой, потом ещё раз после неё, и её поведение изменилось к лучшему. Мне удалось проехать несколько хороших кругов и выйти в финал.

Мы сделаем всё возможное, чтобы насладиться финальной гонкой сезона и заработать ещё несколько очков».

Лэнс Стролл (13-й): «Исходя из нашей скорости в этот уик-энд, мы решили использовать три комплекта новых шин Soft в первой части квалификации. Сейчас понятно, что можно было обойтись и двумя, поскольку при более низкой температуре характеристики машины улучшились.

К сожалению, на вторую сессию нам не хватило шин, я выехал на прикатанном комплекте и не смог добиться большего. В субботу мы обычно более конкурентоспособны, чем в воскресенье, но посмотрим, что принесет завтрашняя гонка».

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