В Honda хотят продолжить сотрудничество с Ферстаппеном

Слухи о возможном уходе Макса Ферстаппена из Red Bull Racing в конце сезона появляются с завидной регулярностью. В середине апреля итальянская пресса сообщила, что Макс получил предложение подписать контракт с Aston Martin, согласно которому за три года он заработает 264 миллиона евро.

В команде оперативно опровергли эти слухи, но Койджи Ватанабе, президент Honda Racing Corporation, которая с 2026 года станет поставщиком силовых установок для Aston Martin, заявил, что хотел бы продолжить сотрудничество с Максом Ферстаппеном.

Койджи Ватанабе: «В первую очередь, мы делаем всё возможное, чтобы помочь Максу выиграть пятый титул в этом году. И только после этого всё внимание мы переключим на сотрудничество с Aston Martin.

Но я должен честно сказать, что надеюсь, что однажды у Honda появится возможность вновь поработать с Ферстаппеном. Я искренне на это надеюсь.

Я много раз разговаривал с Максом, и он всегда положительно отзывался о нашем подходе к работе и менталитете. Макс очень коммуникабелен с инженерами Honda. Он говорит с ними предельно ясно, и благодаря такому отношению инженеры становятся настоящими болельщиками Макса и полностью отдаются работе. Люди видят в нём не только спортсмена, но и человека. И я испытываю к нему глубокое уважение».

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