Мадрид. Юлия Стародубцева – Мирра Андреева в четвертом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева сыграет в четвертом круге турнира WTA 1000 в Испании. Матч против “нейтральной” Мирры Андреевой откроет игровой день на Stadium 3 (начало в 12:00 по киевскому времени).



Дата рождения: 17/02/2000 (25 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост:

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 79 (07/10/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 28/04/2025): 121/77

Призовые за карьеру: $853,618



Дата рождения: 29/04/2007 (17 лет)

Место рождения: Красноярск, россия

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 3 (2025 – Indian Wells, Dubai; 2024 – Iasi)

Высший рейтинг WTA: 6 (17/03/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 28/04/2025):132/39

Призовые за карьеру: $5,239,546

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Юлия Стародубцева

QR1: Клоэ Паке (Франция) 2:6, 6:3, 6:0

QR2: Эльза Жакмо (Франция) 7:6(5), 2:6, 7:5

R1: Линда Фругвиртова (Чехия, WC) 6:2, 6:2

R2: Элизабетта Коччаретто (Италия, LL) 7:6(5), 6:4

R3: Людмила Самсонова (-, 18) 2:6, 7:6(2), 6:0

Мирра Андреева

R1: BYE

R2: Мари Боузкова (Чехия) 6:3, 6:4

R3: Магдалена Френх (Польша, 27) 7:5, 6:3

История на турнире

Юлия Стародубцева – 0/0 | Стародубцева впервые играет на соревнованиях в столице Испании.

Мирра Андреева 7/2 | Андреева третий раз выступает на турнире в Мадриде. В прошлом сезоне она дошла до 1/4 финала.

Выступления на грунте (на 28/04/2025):

Юлия Стародубцева – 46/37 (5/3 в этом году)

Мирра Андреева – 60/14 (2/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Мадриде)

Юлия Стародубцева – 3/12

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 2/3 | Доха – QR1, Индиан-Уэллс – QR1, Майами – R1

WTA 500 – 1/4 | Абу-Даби – R1, Мерида – R1, Штутгарт – QR1

WTA 250 – 0/2 | Окленд – R1, Сингапур – R1

WTA 250 – 0/1 | Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан – R1

ITF WTT – 0/1 | Сарагоса – R1

Мирра Андреева – 21/5

Grand Slam – 3/1 | Australian Open – R4

WTA 1000 – 14/2 | Доха – R2, Дубай – ТИТУЛ, Индиан-Уэллс – ТИТУЛ, Майами – R3

WTA 500 – 4/2 | Брисбен – 1/2, Штутгарт – R2

Последние 5 матчей:

Юлия Стародубцева – В, В, В, В, В

Мирра Андреева – В, В, П, В, П

Национальный фактор:

Юлия Стародубцева – 10/5 | Стародубцева в предыдущем раунде турнира в Мадриде была сильнее Людмилы Самсоновой.

Мирра Андреева – 3/3 | Андреева в этом сезоне обыграла Элину Свитолину в Индиан-Уэллс.

• Юлия Стародубцева сыграет 23-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 9 побед (41%).

• Мирра Андреева проведет свой 102-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 71 победа (70%).

• Юлия Стародубцева сыграет 9-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 6 побед (75%).

• Мирра Андреева проведет свой 44-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 32 победы (73%).

• Юлия Стародубцева сыграет третий матч против соперницы из топ-10 рейтинга и попробует одержать первую победу.

Победительница этого матча получит 165 670 евро призовых и 215 рейтинговых очков. Проигравшая – 90 445 евро призовых и 120 рейтинговых очков.

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