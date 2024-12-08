Общий зачет Формулы-1 по итогам сезона 2024 года

После финальной гонки Формулы-1 в Абу-Даби был определен итоговый зачет пилотов сезона 2024 года
Чемпионом стал гонщик команды Ред Булл Макс Ферстаппен, которому удалось опередить Ландо Норриса из Макларена и Шарля Леклера из Феррари.
В топ-5 оказались Оскар Пиастри из Макларен и Карлос Сайнс из Феррари.
1. Макс Ферстапппен (Ред Булл) – 437
2. Ландо Норрис (Макларен) – 374
3. Шарль Леклер (Феррари) – 356
4. Оскар Пиастри (Макларен) – 292
5. Карлос Сайнс (Феррари) – 290
6. Джордж Расселл (Мерседес) – 245
7. Льюис Хэмилтон (Мерседес) – 223
8. Серхио Перес (Ред Булл) – 152
9. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) – 70
10. Пьерр Гасли (Альпин) – 42.