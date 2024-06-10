Цунода опоздал на гимн – RB оштрафована на 10 000 евро

Перед стартом Гран При Канады гонщик RB Юки Цунода опоздал на церемонию исполнения гимна страны.

Команда сообщила стюардам, что не смогла должным образом проинформировать своего гонщика, поэтому Юки опоздал к началу гимна. Стюарды отметили, что на гонщике тоже лежит ответственность, но поскольку как только Цунода узнал, что опаздывает, то предпринял все усилия, чтобы принять участие в церемонии исполнения.

Стюарды отметили, что обычно за такие нарушения выписывается менее строгое наказание (предупреждение), но в данном случае они посчитали уместным оштрафовать команду RB на десять тысяч евро.

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