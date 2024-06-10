Ролан Гаррос. Биган стал четвёртым американцем, победившим в Париже, Валентова виграла оба юниорских трофея

Итоговые результаты Открытого чемпионата Франции среди игроков до 18 лет

Париж, Франция • 2-8 июня • грунт

Сетки турнира (юноши): квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Сетки турнира (девушки): квалификация • одиночный разряд • парный разряд

ЮНОШИ. ФИНАЛ

Кайлан Биган (США, 5) — Томаш Беркета (Польша) 4:6, 6:3, 6:3

Американский теннисист продлил свою победную серию на грунте. Перед выступлением на Ролан Гаррос Биган стал чемпионом на юниорском турнире J500 в Милане. 18-летний американец выиграл свой первый титул Grand Slam. Ранее его лучшим результатом был четвертьфинал на Уимблдоне в прошлом сезоне и на Australian Open в этом году.

Биган стал четвёртым американцем в Открытой Эре, который выиграл одиночный титул на юниорском турнире в Париже. Ранее это удавалось Джону Макинрою (1977), Бьорну Фратанджело (2011) и Томми Полу (2015).

Парный трофей на Ролан Гаррос выиграли лидеры посева норвежец Николай Будков Кьер и Йоэль Шварцлер из Австрии, которые победили в финале дуэт Федерико Чина/Рэй Сакамото (Италия/Япония), посеянный под третьим номером — 6:4, 7:6(3).

ДЕВУШКИ. ФИНАЛ

Тереза Валентова (Чехия, 12) — Лаура Самсон (Чехия, 3) 6:3, 7:6(0)

Чешская теннисистка со второй попытки сумела выиграть одиночный трофей на юниорском турнире Grand Slam. Напомним, что в прошлом сезоне Валентова уступила в решающем матче на US Open. На пути к титулу в столице Франции 17-летняя чешка не проиграла ни одного сета.

Это был первый финал на юниорском «мэйджоре», в котором встречались теннисистки из Чехии.

Также отметим, что за последние четыре сезона в одиночной сетке Ролан Гаррос побеждают представительницы Чехии. В 2021 году титул в Париже выиграла Линда Носкова, а в 2022 году чемпионкой турнира стала Луция Гавличкова.

Валентова также стала победительницей и в парном разряде вместе со словачкой Ренатой Ямриховой. В финале теннисистки обыграли американок Иву Йович и Тайру Катерину Грант — 6:4, 6:4.

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