Вашингтон. Бадоса обыграла Радукану в четвертьфинале, Доулхайд остановила Анисимову

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 500 в США

Вашингтон, США • 29 июля – 4 августа • хард • $922,573

Действующая чемпионка: Коко Гауфф (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Арина Соболенко (-, 1) – Виктория Азаренко (-, 5) 6:4, 6:4

Мари Боузкова (Чехия) – Робин Монтгомери (США, WC) 6:3, 6:1

Паула Бадоса (Испания, WC) – Эмма Радукану (Великобритания, WC) 4:6, 7:5, 6:4

Кэролайн Доулхайд (США) – Аманда Анисимова (США, Q) 7:6(5), 6:1

Мари Боузкова второй раз в этом году сыграет в полуфинале турнира WTA. В апреле чешка дошла до финала в Боготе (WTA 250). Соперницей Боузковой будет Арина Соболенко, которой она уступила в прошлом году на турнире WTA 1000 в Майами.

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