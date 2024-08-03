Джордан: В Mercedes собрали бюджет на зарплату Максу

В дни Гран При Бельгии руководитель команды Mercedes Тото Вольфф говорил, что по-прежнему рассматривает вариант приглашения Макса Ферстаппена на замену Льюису Хэмилтону, однако считает этот вариант маловероятным. Бывший владелец команды Формулы 1 Эдди Джордан в подкасте Formula For Success рассказал, что в Mercedes уже собрали бюджет, чтобы покрыть зарплатные ожидания голландского гонщика.

Эдди Джордан: «В Монако состоялась встреча Тото Вольффа, Джима Рэтклиффа из INEOS и главы Mercedes Олы Каллениуса. Вместе они собрали бюджет, который позволит покрыть возможные требования по зарплате со стороны Макса. И Максу об этом известно. Но я не знаю, присутствовал ли он на той встрече.

Разумеется, это даёт некоторое представление о том, насколько сильно Тото хочет видеть Макса в своей команде. Поэтому мы не должны удивляться, если в ближайшие годы увидим Макса за рулём Mercedes».

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