Алгиери рассказал, кто сейчас лучший боксер в мире: Усик или Кроуфорд

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Теренс Кроуфорд

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Алгиери назвал лучшего боксера в мире независимо от весовой категории.

«Сейчас Усик и Кроуфорд – лучшие боксеры в мире. Однако Кроуфорд уже давно не проводил бои, а Усик недавно победил Тайсон Фьюри. Поэтому сейчас все аргументы на первое место в рейтинге лучших боксеров в мире на стороне Усика. Однако Кроуфорд может все изменить уже в эту субботу, если победит Исраила Мадримова», – сказал Алгиери.

В ночь на 4 августа 2024 года в Лос-Анджелесе США состоится большое боксерское шоу. Главным поединком события станет противостояние между двукратным абсолютным чемпионом мира американцем Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) и чемпионом мира WBA в первом среднем весе из Узбекистана Исраилом Мадримовым (10-0-1, 7 КО).

sport.ua