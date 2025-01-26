ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»

Getty Images/Global Images Ukraine. Диллиан Уайт

После победы Александра Усика в реванше с Тайсоном Фьюри чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа вызвал украинца на бой. Усик согласился. Этот поступок не понравился известному британскому боксеру Диллиану Уайту.

«У Дюбуа поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику. У тебя впереди большой и сложный бой, а ты решил вызвать Усика, какой в этом смысл? Он должен был сказать Усику: «Давайте разберемся с этим в будущем, я имею дело с Паркером, если я смогу справиться с ним, то вперед».

Сейчас Дюбуа уверен в себе и сходит с ума от этого. Так ребята проигрывают, потому что они не замечают своих соперников и смотрят на более крупные бои», – отметил Уайт.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua