Разрыдалась и разбила ракетку: как Соболенко отреагировала на поражение в финале Australian Open (ВИДЕО)

В Мельбурне завершился Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде



В решающем поединке, который продолжался чуть более двух часов, победу одержала американка Мэдисон Кис, которая обыграла чемпионку двух последних австралийских “мэйджоров” Арину Соболенко.

После завершения встречи Соболенко разбила ракетку, села на лавку и расплакалась, накрывшись полотенцем. Помимо расстройства от поражения в финальном матче, “нейтральную” теннисистку теперь ждет штраф за неспортивное поведение на корте.

btu.org.ua